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Ювентус vs Instagram: где Роналду зарабатывает больше

Ювентус vs Instagram: где Роналду зарабатывает больше
08:37 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду имеет хорошие доходы от рекламы в своих соцсетях.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду за последний год заработал на рекламе в Instagram больше, чем в клубе.

По информации Business Insider, португалец получил 47,8 миллионов долларов за рекламу в соцсети, а в Ювентусе футболист заработал 34 миллиона.

Одна публикация на странице Роналду стоит в среднем 975 тысяч долларов.

У игрока Ювентуса 186 миллионов подписчиков в Instagram и он является самым зарабатывающим спортсменом в этой социальной сети.

 
 
 
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Cold days ask for good quality footwear! Check our CR7 Fall/Winter collection. #PLAYFECTIONISM #CR7fw19 #CR7

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Роналду превосходит по заработку в этой категории лидера Барселоны Лионеля Месси (23,3 миллиона), Дэвида Бекхэма (10,7 миллионов) и других.

Помимо своих собственных брендов португалец регулярно рекламирует Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Instagram, Футбол, Новости футбола.
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