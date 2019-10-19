Ювентус vs Instagram: где Роналду зарабатывает больше

Новости спорта:Криштиану Роналду имеет хорошие доходы от рекламы в своих соцсетях.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду за последний год заработал на рекламе в Instagram больше, чем в клубе.

По информации Business Insider, португалец получил 47,8 миллионов долларов за рекламу в соцсети, а в Ювентусе футболист заработал 34 миллиона.

Одна публикация на странице Роналду стоит в среднем 975 тысяч долларов.

У игрока Ювентуса 186 миллионов подписчиков в Instagram и он является самым зарабатывающим спортсменом в этой социальной сети.

Роналду превосходит по заработку в этой категории лидера Барселоны Лионеля Месси (23,3 миллиона), Дэвида Бекхэма (10,7 миллионов) и других.

Помимо своих собственных брендов португалец регулярно рекламирует Clear Haircare, Nike Football и Six Pad Europe.