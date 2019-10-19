Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов
ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

Именитый итальянский клуб прекратил существование

Именитый итальянский клуб прекратил существование
09:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Сын бывшего владельца "орлов" Андреа Дзампарини не смог спасти клуб.

Футбольный клуб US Citta di Palermo официально прекратил свое существование. Об этом сообщает Football Italia.

В пятницу, 18 октября, суд принял запрос прокуроров о несостоятельности клуба и объявил о его банкротстве.

Отмечается, что последнюю попытку спасти US Citta di Palermo предпринял Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца "орлов" Маурицио Дзампарини. Функционер сделал предложение в размере 10 миллионов евро, чтобы погасить задолженность, однако кредиторы его отклонили.

Стоит отметить, что в настоящий момент в Серии Д выступает очередная "реинкарнация" Палермо - SSD Palermo, которая имеет следующий логотип.

ГПУ открыла дело на Динамо из-за неуплаты налогов

За свое 32-летнее существование, US Citta di Palermo в 2000-х трижды финишировал 5-м в Серии А, выступал в еврокубках, а в 2011-м был финалистом Кубка Италии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Палермо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
03 Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
04 Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео
05 Стал известен гонорар Фьюри за бой в WWE
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь