Именитый итальянский клуб прекратил существование

Новости спорта:Сын бывшего владельца "орлов" Андреа Дзампарини не смог спасти клуб.

Футбольный клуб US Citta di Palermo официально прекратил свое существование. Об этом сообщает Football Italia.

В пятницу, 18 октября, суд принял запрос прокуроров о несостоятельности клуба и объявил о его банкротстве.

Отмечается, что последнюю попытку спасти US Citta di Palermo предпринял Андреа Дзампарини, сын бывшего владельца "орлов" Маурицио Дзампарини. Функционер сделал предложение в размере 10 миллионов евро, чтобы погасить задолженность, однако кредиторы его отклонили.

Стоит отметить, что в настоящий момент в Серии Д выступает очередная "реинкарнация" Палермо - SSD Palermo, которая имеет следующий логотип.

За свое 32-летнее существование, US Citta di Palermo в 2000-х трижды финишировал 5-м в Серии А, выступал в еврокубках, а в 2011-м был финалистом Кубка Италии.