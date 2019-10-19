Милан придумал отличный способ выйти из кризиса

Новости спорта:Руководители Милана планируют пригласить Гвардиолу на тренерский мостик своей команды.

Руководство «Милана» хочет, чтобы в 2020 году команду возглавил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

По данным источника, в итальянском клубе намерены вернуть «россонери» на лидирующие позиции в европейском футболе. По мнению владельцев «Милана», осуществить задуманное можно будет, заполучив Гвардиолу в качестве наставника .

Напомним, в начале октября новым главным тренером «Милана» стал Стефано Пиоли, который пришёл на смену уволенному Марко Джампаоло.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Андрей Шевченко согласился возглавить «Милан», но с двумя условиями: он может приступить к работе в Италии не ранее ноября и хочет ее совмещать с должностью главного тренера сборной Украины.