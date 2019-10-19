"Встреча с Копенгагеном важная для меня": Вербич - о предстоящем матче ЛЕ

Новости спорта:Беньямин Вербич дал интервью клубному сайту накануне важных игр УПЛ и ЛЕ.

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич - об играх с «Александрией» и «Копенгагеном».

- Как настроение после матчей отбора на Евро-2020 сборной Словении?

- Не очень, но нужно забыть игры сборной. Нам предстоит сыграть пять матчей в Киеве. Мы знаем, что сильнее своих соперников. Нужно выиграть каждую игру. Настраиваемся только на положительные результаты.

- Из чего состоит подготовка к матчу с подопечными Шарана?

- «Александрия» хорошо играет в обороне и ждет наших ошибок. Еще будем просматривать видео, как они играли в последних поединках. Главная задача на матч - добыть три очка. Готовимся в привычном режиме.

- А после «Александрии» - матч с «Копенгагеном».

- Жду эту встречу. Это особенная игра для меня, потому что это моя бывшая команда. Но сначала - матч с «Александрией». Все мысли сейчас о ней.

- Общался с экс-партнерами по «Копенгагену» о предстоящем поединке?

- Конечно, я общался с капитаном команды. Он тоже сказал, что ждет эту игру. В этой команде еще есть 5-6 моих друзей. Поединок будет интересным.