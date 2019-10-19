Скачать
Суббота, 19.10.2019
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Шахтер не оставил шансов Колосу
Шахтер не оставил шансов Колосу
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)
Лучшие голы Шевченко за Милан (Видео)

"Встреча с Копенгагеном важная для меня": Вербич - о предстоящем матче ЛЕ

"Встреча с Копенгагеном важная для меня": Вербич - о предстоящем матче ЛЕ
15:14 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Беньямин Вербич дал интервью клубному сайту накануне важных игр УПЛ и ЛЕ.

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич - об играх с «Александрией» и «Копенгагеном».

- Как настроение после матчей отбора на Евро-2020 сборной Словении?

- Не очень, но нужно забыть игры сборной. Нам предстоит сыграть пять матчей в Киеве. Мы знаем, что сильнее своих соперников. Нужно выиграть каждую игру. Настраиваемся только на положительные результаты.

Ибрагимович заявил, что может забивать по 20 голов в Серии А

- Из чего состоит подготовка к матчу с подопечными Шарана?

- «Александрия» хорошо играет в обороне и ждет наших ошибок. Еще будем просматривать видео, как они играли в последних поединках. Главная задача на матч - добыть три очка. Готовимся в привычном режиме.

Фонсека рассказал почему современный футбол убивает

- А после «Александрии» - матч с «Копенгагеном».

- Жду эту встречу. Это особенная игра для меня, потому что это моя бывшая команда. Но сначала - матч с «Александрией». Все мысли сейчас о ней.

- Общался с экс-партнерами по «Копенгагену» о предстоящем поединке?

- Конечно, я общался с капитаном команды. Он тоже сказал, что ждет эту игру. В этой команде еще есть 5-6 моих друзей. Поединок будет интересным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, УПЛ, Новости футбола, Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Бетербиев: события боя (Видео)
02 Бивол назвал причину поражения Гвоздика
03 Усик встретился с Фьюри перед боем Гвоздика: забавное видео
04 Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
05 Слова Бетербиева накануне боя с Гвоздиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь