"Встреча с Копенгагеном важная для меня": Вербич - о предстоящем матче ЛЕ

Полузащитник «Динамо» Беньямин Вербич - об играх с «Александрией» и «Копенгагеном».
- Как настроение после матчей отбора на Евро-2020 сборной Словении?
- Не очень, но нужно забыть игры сборной. Нам предстоит сыграть пять матчей в Киеве. Мы знаем, что сильнее своих соперников. Нужно выиграть каждую игру. Настраиваемся только на положительные результаты.
- Из чего состоит подготовка к матчу с подопечными Шарана?
- «Александрия» хорошо играет в обороне и ждет наших ошибок. Еще будем просматривать видео, как они играли в последних поединках. Главная задача на матч - добыть три очка. Готовимся в привычном режиме.
- А после «Александрии» - матч с «Копенгагеном».
- Жду эту встречу. Это особенная игра для меня, потому что это моя бывшая команда. Но сначала - матч с «Александрией». Все мысли сейчас о ней.
- Общался с экс-партнерами по «Копенгагену» о предстоящем поединке?
- Конечно, я общался с капитаном команды. Он тоже сказал, что ждет эту игру. В этой команде еще есть 5-6 моих друзей. Поединок будет интересным.