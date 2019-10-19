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Месси сделал громкое заявление

Месси сделал громкое заявление
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Месси будет играть за «Барселону» до конца карьеры.

Аргентинская звезда размышляет над новым контрактом с клубом.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси планирует остаться в каталонском клубе до конца карьеры. Об этом сообщает Goal.com.

«Мы обсуждали контракт некоторое время назад. Не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду не в порядке.

Намерен продолжать бороться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, очевидно, я останусь в «Барсе» до конца карьеры», - заявил Месси.

Сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт сроком на десять лет с предоставлением должности в клубе после завершения карьеры.

Месси, который долгое время залечивал травму, в нынешнем сезоне сыграл за «Барселону» лишь 5 матчей. В его активе один гол и одна результативная передача.

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«Барселона» в чемпионате Испании занимает второе место и сегодня в 14:00 по киевскому времени сыграет против «Эйбара».

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ФК Барселона, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Ла Лига, Примера.
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