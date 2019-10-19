Малиновский в старте на матч против Лацио

Украинский полузащитник Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе «Аталанта» на матч восьмого тура Серии А против «Лацио».
В текущем сезоне Малиновский провел в чемпионате Италии 6 поединков, но всего 2 раза выходил с первых минут. Результативными действиями пока что не отличился.
#LazioAtalanta, il nostro 11 iniziale!
Our starting lineup!#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/WgpRujWqcV
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 19 октября 2019 г.
Поединок «Лацио» – «Аталанта» начнется в 16:00 по Киеву.