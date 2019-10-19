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Львовское дерби закончилось безголевой ничьей

Львовское дерби закончилось безголевой ничьей
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:"Карпаты" и ФК "Львов" сыграли вничью в чемпионате УПЛ.

Футболисты "Карпат" и ФК "Львов" завершили в субботу вничью встречу 11-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги.

Зрители на львовском стадионе "Украина" забитых мячей не увидели - 0: 0.

На 8-й минуте у "Карпат" не реализовал 11-метровый Алексей Гуцуляк, на 74-й - граавць «Львова» Пернамбуко.

На 44-й минуте удален с поля "карпатовец" Назар Вербный, а на 79-й - Рафаэль Сабино ("Львов").

Сегодня также пройдет игра чемпионата "Заря" (Луганск) - "Десна" (Чернигов).

Завершится 11-й тур в воскресенье, 20 октября, поединками "Мариуполя" с "Днепром-1", киевского "Динамо" с "Александрией", донецкого "Олимпика" с полтавской "Ворсклой".

Начался тур вчера. Лидер первенства донецкий "Шахтер" одержал убедительную победу над Ковалевский "Колос" - 6: 0.

На харьковский арене "Металлист" мячи забили Жуниор Мораес (5, 61 минуты), Евгений Коноплянка (26), Додо (31) и Тайсон (43, 45).

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Турнирное положение: "Шахтер" - 33 очка (после 11-ти игр), "Десна" - 20 (10), "Динамо" - 20 (10) "Александрия" - 19 (10), "Заря" - 16 (10 ), "Колос" - 14 (11), "Днепр-1" - 11 (10), "Мариуполь" - 10 (10), "Карпаты" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (10), "Львов" - 8 (11), "Олимпик" - 5 (10).

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, Новости футбола, ФК Львов.
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