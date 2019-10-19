Бавария в компенсированное время упустила победу над Аугсбургом

Новости спорта:Бавария допустила очередную осечку в Бундеслиге.

Подопечные Нико Ковача были близки к победе в гостях над Аугсбургом, но гол Финнбогасона в компенсированное время лишил мюнхенский клуб трех очков.

Аугсбург – Бавария 2:2

Голы: Рихтер, 1, Финнбогасон, 90+1 – Левандовски, 14, Гнабри, 49

Аугсбург: Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68)

Бавария: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, Левандовски

Хозяева уже на первой минуте вышил вперед, но совсем скоро Левандовски сравнял счет. В начале второго тайма Гнабри вывел мюнхенцев вперед, но на первой дополнительной минуте игрок сборной Исландии Финнбогасон сравнял счет.