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Атлетико упустил победу над Валенсией в 9-м туре Примеры

Атлетико упустил победу над Валенсией в 9-м туре Примеры
19:25 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Мадридский Атлетико упустил победу над Валенсией в домашнем матче девятого тура чемпионата Испании.

В "Атлетико" ничейный синдром - команда не может победить в Ла Лиге вот уже три тура подряд. Сегодня "матрасники" упустили победу над еще одним миролюбивым клубом - "Валенсией".

"Атлетико" - "Валенсия" 1:1

Голы: Диего Коста, 35 (пенальти) (1 : 0); Парехо, 82 (1 : 1)

"Атлетико": Облак; Хименес Хосе; Аугусто Ф.; Эрмосо (Ренан Лоди, 54); Ариас С.; Сауль Ньигес; Тейе Партей (Лемар, 54); Фелиш Ж.; Коке; Мората (Льоренте М., 68); Диего Коста

"Валенсия": Силлессен; Хауме К.; Габриэль П.; Гарай; Васс; Парехо; Кондогбиа (Гамейро, 65); Коклен; Черышев (Канин, 78 до 91); Торрес Ф. (Солер, 71); Гомес М.

Предупреждения: Тейе Партей, 29; Фелиш Ж., 44 - Черышев, 39

Удаления: - Канин, 91

Мадридцы вели в счете с 35-й минуты по 82-ю, но затем пропустили от Парехо и не смогли провести победный гол, хоть концовку играли в большинстве после удаления Канина.

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В следующем туре чемпионата Испании мадридский Атлетико сыграет против Атлетика из Бильбао.

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ФК Валенсия, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола.
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