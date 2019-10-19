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Тоттенхэм потерял очки в игре с главным аутсайдером АПЛ

Тоттенхэм потерял очки в игре с главным аутсайдером АПЛ
19:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лондонский Тоттенхэм не смог на родном стадионе переиграть главного аутсайдера Премьер лиги Уотфорд.

В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 1:1.

Тоттенхэм – Уотфорд 1:1

Голы: Алли, 86 – Дукуре, 6

Тоттенхэм: Гаццанига, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 46), Альдервейрелд, Вертонген, Орье, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Ламела, 63), Уинкс (Ндомбеле, 70), Кейн

Уотфорд: Фостер, Доусон, Кабаселе, Кэткарт, Холебас, Чалоба, Дукуре, Перейра (Хьюз, 84), Клеверли, Янмат (Фемения, 71), Уэлбек (Деулофеу, 4)

Предупреждения: Санчес, Сиссоко, Перейра, Фемения, Роуз, Холебас, Алли.

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Автором первого гола стал хавбек «Уотфорда» Абдулайе Дукуре, отправивший мяч в ворота соперника на 6-й минуте с передачи защитника Дарила Янмата. Ничью «Тоттенхэму» принёс полузащитник Деле Алли на 86-й минуте.

Результаты других матчей 9-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон» — 1:1.

«Тоттенхэм», набрав 12 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» (4) — последнее, 20-е.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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