Когда 0:3 не гарантия победы: феерический камбэк Лацио против Аталанты (Видео)

Новости спорта:Аталанта с Русланом Малиновским в составе не смогла выиграть у Лацио, имея преимущество в три гола.

В матче 8-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» принимал «Аталанту» из Бергамо. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:3.

Лацио – Аталанта 3:3

Голы: Иммобиле, 69, 90+3 (оба — с пенальти), Корреа, 70 – Муриэль, 23, 28, Гомес, 37.

Лацио: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Кайседо, 79) – Марушич (Патрик, 46), Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 46), Луис Альберто, Лулич – Корреа – Иммобиле.

Аталанта: Голлини – Толой, Паломино, Масьелло (Кьяер, 74) – Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Роон, 60), Госенс – Малиновский, Муриэль, Гомес.

Предупреждения: Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Иммобиле, Марушич – Голлини, Толой.

Автором первого гола стал нападающий «Аталанты» Луис Мурьель на 23-й минуте. Спустя пять минут Мурьель оформил дубль. Перед свистком на перерыв полузащитник гостей Алехандро Гомес довёл счёт до разгромного.

В середине второго тайма форвард «Лацио» Чиро Иммобиле отыграл один мяч, реализовав пенальти. Через одну минуты отличился хавбек римлян Хоакин Корреа. Ничью хозяевам принёс Иммобиле, реализовавший ещё один удар с 11-метровой отметки на 92-й минуте.

«Аталанта», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Лацио» (12) — шестое.