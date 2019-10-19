Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)

Новости спорта:Черниговская Десна не смогла взять очки в гостевом поединке 11-го тура УПЛ против луганской Зари.

Луганская "Заря" смогла поломать стройную игру черниговской "Десны" в последние 10 минут матча и добыть волевую победу над соперником.

Заря — Десна 2:1

Голы: Леднев, 81, Юрченко, 85 — Дегтярев, 17

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин (Леднев, 46), Юрченко, Хомченовский — Кабаев (Русин, 46), Громов (Будковский, 83)

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой — Огиря, Богданов (Конопля, 89) — Калитвинцев (Хлебас, 88), А. Фаворов, Картушов — Дегтярев (Ермаков, 75)

Предупреждения: Кабаев, Вернидуб — А. Фаворов, Калитвинцев

Гости вышли вперед в первом тайме, благодаря красивому голу Дегтярева, но в последствии прижались к своим воротам в надежде сохранить преимущество.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник удачно провел замены и Леднев с Русиным заметно напрягли оборону соперников, а в концовке матча смогли принести своей команде победу. Первый забил с острого угла, а второй заработал пенальти, который реализовал Владлен Юрченко.