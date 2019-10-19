Тренер Вест Хэма объяснил, почему не выпустил Ярмоленко в основе против Эвертона

Новости спорта:Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко не помог своей команде обыграть Эвертон в поединке 9-го тура АПЛ.

В матче чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Эвертону» 0:2, а украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле только после перерыва и не помог исправить ситуацию.

Наставник Мануэль Пеллегрини отметил, что не хотел нагружать Ярмоленко после его двух матчей за сборную Украины.

«Я подумал, что не стоит Ярмоленко играть 3 матча за неделю после того, как он недавно восстановился от тяжелейшей травмы. Он дважды сыграл за сборную, и я решил сегодня оставить его в запасе на первый тайм».

«Но я не думаю, что это стало причиной поражения. «Эвертон» заслужил победу», - считает Пеллегрини.