Тренер Вест Хэма объяснил, почему не выпустил Ярмоленко в основе против Эвертона

В матче чемпионата Англии «Вест Хэм» уступил «Эвертону» 0:2, а украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на поле только после перерыва и не помог исправить ситуацию.
Наставник Мануэль Пеллегрини отметил, что не хотел нагружать Ярмоленко после его двух матчей за сборную Украины.
«Я подумал, что не стоит Ярмоленко играть 3 матча за неделю после того, как он недавно восстановился от тяжелейшей травмы. Он дважды сыграл за сборную, и я решил сегодня оставить его в запасе на первый тайм».
«Но я не думаю, что это стало причиной поражения. «Эвертон» заслужил победу», - считает Пеллегрини.