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"Смотрим вперед с оптимизмом": наставник Зари о матче с Десной

"Смотрим вперед с оптимизмом": наставник Зари о матче с Десной
21:24 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поединок против черниговской Десны в УПЛ.

Луганская Заря добыла волевую победу над Десной в рамках одиннадцатого тура УПЛ.

"Дотерпели, можно сказать. Подобный этой встрече матч у нас уже был, когда мы играли, но не могли додавить и реализовать моменты. Сегодня поединок был монотонный. Десна — хорошая команда, которая играет вторым номером. Футболисты у них приличного качества. Знаем, что их обойма идет еще чуть ли не из первой лиги. Могу только комплимент сказать соперникам. А мы проявили не то, что характер, а показали веру в себя, искали моменты".

"Всегда с опаской относимся к молодежи, которая приезжает из сборной обратно, потому что они там тоже играют, и было два матча. В этот раз они вышли на поле, «освежили» игру и создали решающие моменты, после или по итогу которых мы забивали. Даже при счете 1:1 была вера в том, что мы, как и во встрече с Динамо, будем идти вперед, давить и искать шансы. Это и случилось. Этому мы бесконечно рады".

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"Важный поединок был для нас. Но, как я говорил ранее, не решающий, так как еще 9 очков можно было набрать в очном противостоянии с Десной в случае попадания в первую шестерку. Смотрим вперед с оптимизмом", — приводит слова Виктора Скрипника официальный сайт Зари.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, ФК Десна, Новости футбола.
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