Ман Сити обыграл Кристал Пэлас и приблизился к Ливерпулю

Новости спорта:Манчестер Сити одержал уверенную гостевую победу над Кристал Пэласом в матче 9-го тура чемпионата Англии.

В 9-м туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Манчестер Сити». Матч состоялся на стадионе «Селхёрст Парк» в Лондоне и завершился со счётом 0:2.

Кристал Пэлас — Манчестер Сити 0:2

Голы: Жезус, 39, Д. Силва, 40

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Кэхилл, Томкинс (Данн, 83), ван Анхольт — Миливоевич (Бентеке, 75), Заа, Куяте, Макартур, Шлупп (Таунсенд, 55) — Айю.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Фернандиньо, Менди — Гюндоган — Б. Силва, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 90), Д. Силва (Стоунз, 79) — Жезус, Стерлинг.

Предупреждения: Миливоевич — Стерлинг

Гости вышли вперёд на 39-й минуте благодаря точному удару нападающего Габриэла Жезуса. Спустя всего две минуты «горожане» удвоили преимущество усилиями полузащитника Давида Сильвы.

«Манчестер Сити», набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги и теперь отстаёт от лидера первенства в лице «Ливерпуля» на пять очков. При этом красные ещё не провели матч этого тура. «Кристал Пэлас» (14) располагается на шестой строчке.