Дортмунд одолел Менхенгладбах в битве Боруссий

Новости спорта:Дортмундская Боруссия минимально одолела Боруссию из Менхенгладбаха в матче 8-го тура чемпионата Германии.

В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Боруссия Д — Боруссия М 1:0

Гол: Ройс, 58

Боруссия Д: Бюрки (Хитц, 71) — Хакими, Аканжи, Хуммельс, Шульц — Дилейни, Вайгль, Витсель — Азар (Пищек, 90+6), Ройс, Брандт (Згаду, 90+3)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Эльведи, Вендт (Штиндль, 78) — Крамер, Закария — Бенеш (Нойхаус, 64) — Эмболо (Херрманн, 64), Плеа, Тюрам

Предупреждения: Дилейни — Нойхаус, Янчке

Автором единственного гола стал нападающий дортмундцев Марко Ройс, отправивший мяч в ворота соперника на 58-й минуте. Результативную передачу в актив записал форвард Торган Азар.

«Боруссия» Д прервала ничейную серию в чемпионате Германии, которая состояла из трёх матчей. Для «Боруссии» М это поражение стало первым в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда из Мёнхенгладбаха одержала четыре победы кряду.

«Боруссия» М, набрав 16 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, «Боруссия» Д (15) занимает четвёртое место.