Новости спорта:Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб.

Во вторник, 22 октября, Шахтер примет Динамо Загреб в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч пройдет в Харькове на ОСК Металлист в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры фаворитом поединка считают донецкий клуб. Так, в конторе William Hill сделать ставку на успех Шахтера можно с коэффициентом 1.67, в то время как на победу хорватского клуба - 5.25. Ничейный результат оценили в 3.70.

Похожие котировки и в конторе bet365, где на победу "горняков" принимают ставки с коэффициентом 1.66, на успех Динамо - 5.00, на ничью - 3.75.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо Загреб.

Отметим, что по результатам двух туров украинская и хорватская команды набрали по 2 очка и занимают в группе второе и третье места соответственно.

Шахтер и загребское Динамо в своей истории встречались в пяти матчах, из которых трижды побеждал украинский клуб, раз - Динамо и 1 матч завершился вничью.