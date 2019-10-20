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Павелко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Павелко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
08:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта:Андрей Павелко не сомневался, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко не покинет команду посреди отбора Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не сомневался, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко не покинет команду посреди отбора Евро-2020.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет пригласить Шевченко, однако тренер пока сосредоточен на национальной команде, которую он уже вывел на Евро.

«У нас тесные отношения с Шевченко. Они и деловые, и семейные. Все открыто, не могло быть никаких сюрпризов. В плане, что работали, работали - вдруг все меняется. Я был уверен на 100%, что Шевченко доработает отбор до конца».

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«И до конца отбора он ни какую другую работу не ушел бы», - уверен Павелко.

Ранее Павелко сообщил, что вскоре обсудит с Шевченко вопрос дальнейшего сотрудничества. Контракт тренера рассчитан до конца Евро-2020.

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Сборная Украины, Андрей Павелко, Футбол, Новости футбола.
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