Павелко оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Новости спорта:Андрей Павелко не сомневался, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко не покинет команду посреди отбора Евро-2020.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко не сомневался, что тренер сборной Украины Андрей Шевченко не покинет команду посреди отбора Евро-2020.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет пригласить Шевченко, однако тренер пока сосредоточен на национальной команде, которую он уже вывел на Евро.

«У нас тесные отношения с Шевченко. Они и деловые, и семейные. Все открыто, не могло быть никаких сюрпризов. В плане, что работали, работали - вдруг все меняется. Я был уверен на 100%, что Шевченко доработает отбор до конца».

«И до конца отбора он ни какую другую работу не ушел бы», - уверен Павелко.

Ранее Павелко сообщил, что вскоре обсудит с Шевченко вопрос дальнейшего сотрудничества. Контракт тренера рассчитан до конца Евро-2020.