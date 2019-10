Суаресу покорился уникальный рекорд в Барселоне

Уругвайский нападающий Барселоны Луис Суарес отметился голом в воротах Эйбара, установив окончательный счет 3:0.

Для Суареса этот гол стал 184-м, забитый им в футболке Барселоны в официальных матчах. По этому показателю уругваец вышел на 4-е место в истории клуба, догнав Хосепа Самитьера.

