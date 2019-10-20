Куртуа: У Мальорки после забитого гола не было моментов

Новости спорта:Тибо Куртуа прокомментировал поражение от Мальорки.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Мальорки» (0:1) в 9-м туре Ла Лиги.

«Ожидали увидеть такую «Мальорку». Тренер говорил нам, что соперник будет играть максимально интенсивно. У нас были моменты, но нам не хватало последней передачи. У соперника не было больше моментов. Обидно, тут надо побеждать.

Не думаю, что разговоры о класико на этой неделе как-то повлияли на нас, впереди у нас была эта игра, затем «Галатасарай», мы почти все играли в составе сборных, так что у нас не было много времени, чтобы переживать об этом.

Что касается матча с «Галатасараем», команда готова, мы всегда будем бороться до конца, пора приходить в себя и думать об игре в Стамбуле», – сказал Куртуа.