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Сульшер накануне матча с Ливерпулем потроллил соперника

Сульшер накануне матча с Ливерпулем потроллил соперника
11:15 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед решил подшутить над Ливерпулем.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался в преддверии матча чемпионата Англии с Ливерпулем. Наставник тонко подшутил над коллективом Юргена Клоппа.

«Уверен, что мы отправимся и выиграем чемпионат. Это случится раньше, чем через 30 лет. Достойная игра и результат в воскресенье могут прибавить игрокам уверенности и улучшить их внутреннее состояние», — цитирует слова Сульшера The Telegraph.

Норвежский специалист в своей речи сделал отсылку к тому, что Ливерпуль последний раз брал «золото» чемпионата Англии в сезоне-1989/90.

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«Когда не хватает уверенности, то задумываешься вместо того, чтобы действовать на инстинкте. Мои игроки достаточно хороши. Не беспокоюсь за это».

Стало известно, что основной вратарь манкунианцев Давид де Хеа был включен в заявку на сегодняшнюю игру.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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