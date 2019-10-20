Реал и Барселона поспорят за талантливого форварда

Новости спорта:Мадридский Реал готов к конкуренции с Барселоной не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке.

Мадридский Реал готов к конкуренции с Барселоной не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке. Сливочные заинтересовались 19-летним нападающим ПСВ Дониэллом Маленом

По данным ресурса Le10Sport, в борьбу за перспективного голландского форварда Дониэлла Малена ввязался мадридский Реал.

Несмотря на избыток футболистов атаки, хозяева Камп Ноу решили в январе побороться за ведущего бомбардира чемпионата Нидерландов. Однако и конкурент у команды Вальверде будет крайне серьезный — Реал.

На Сантьяго Бернабеу задумались о поиске нового дублера для Карима Бензема, который бы в будущем смог заменить француза в основе, сообщает futbik.com. Очевидно, что ни эксперимент с возвращением Мариано Диаса, ни покупка летом Луки Йовича не оказались успешными для Бланкос.

Сейчас у голеадора ПСВ 10 забитых мячей в 9-ти турах Эредивизие.