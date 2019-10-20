Скандал в "Черкащине": футболисты провели акцию против руководства

Новости спорта:После матча с Прикарпатьем футболисты Черкащины провели необычную акцию.

После домашнего матча против Прикарпатья, в котором Черкащина прервала свою восьмимачтевую серию поражений, сыграв вничью (0: 0), игроки черкасского клуба оставили футболки в VIP-ложе центрального стадиона города.

Таким образом они пытались обратить внимание городских властей на то, что профессиональная команда в городе почти никому не нужна.

Дело в том, что Черкащину не пускают на стадион для тренировок в недельном цикле, предоставляя раз в неделю запасное поле стадиона, которое находится не в лучшем состоянии. В администрации клуба, который является единственным, кто представляет регион в профессиональном футболе, на стадионе нет даже помещения для офиса, хотя обычно клубы находят приют на местных стадионах.

Местные власти создали муниципальный клуб МФК Днепр, который играет в любителях и смотрит в сторону соревнований ПФЛ. Именно в этот клуб направлена вся внимание, тогда как весь финансовый и организационный бремя находит на плечах единого инвестора Владимира Лашкула.

Сообщается, что во время этой акции на VIP-ложе практически не было представителей местной власти, которые являются редкими гостями домашних матчей клуба.

Черкащина занимает 15 место в турнирной таблице Первой лиги. Следующий матч команда сыграет 26 октября против Николаева.