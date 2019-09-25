"Зарплата меньше, чем у дворников": что на самом деле творится в ФК Черкащина

Новости спорта:Снятие Черкащины с Первой лиги только вопрос времени.

В последнее дни активно начала обсуждаться новость о том, что представитель Первой лиги Украины Черкащина может прекратить свое существование. Представители клуба уже успели опровергнуть эту информацию, но не все так просто, и так прозрачно.

По нашей информации, еще перед матчем первого тура против Черноморца у функционера Черкащины Владимира Лашкула состоялся закулисный разговор с одним из черкасских чиновников, основным месседжем которого были слова "Если мне никто не поможет я сниму команду с розыгрыша Первой лиги".

Пару дней назад Лашкул в интервью Tablo ck.ua признался, что больше не имеет никакого отношения к клубу: "Функционер рассказал, что он на прошлой неделе прекратил инвестиционную деятельность и устал бороться с эгоизмом местных властей.

По информации проверенных источников Телеграф спорта в команде действительно большие проблемы, и руководство лукавит, как минимум, заявляя, что в команде "все хорошо". "Пока не понятно, что будет дальше, там все находятся в подвешенном состоянии".

Также наш источник рассказал о позиции футболистов черкасского клуба "Большинство футболистов клуба считают, что лучше снятся с чемпионата".

Среди причин человек приближенный к клубу называет довольно серьезные вещи. "Не понимаю, как футболисты могут играть, нет никакой стабильности. Да и получают они, поверьте, меньше дворников - вообще копейки" Медикаментов нет, особой подготовки тоже не было.....Каких результатов можно требовать от команды, если они в убытках?"

Соответственно, с уверенностью могу утверждать, что снятия Черкащины с Первой лиги только вопрос времени. В данной ситуации жаль только футболистов, которые из-за безразличия чиновников вынуждены будут искать новые команды.

После 10 туров Черкащина занимает предпоследнее 15 место в таблице. В воскресенье 29 сентября команда проведет выездной матч против Миная.