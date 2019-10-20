Сульшер: У Де Хеа и Погба нет таких лидерских качеств, как у Кина и Робсона

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением о лидерских качествах Де Хеа и Погба.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в преддверии домашнего матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» прокомментировал мнение, что его команде не хватает лидера на поле.

«Сейчас быть лидером и быть капитаном — разные вещи. В прежние времена между этими понятиями была прямая связь. У нас есть хорошие, опытные лидеры — Давид де Хеа, Поль Погба, Гарри Магуайр, Виктор Линделёф. Но они не такие лидеры, какими были Рой Кин, Брайан Робсон и другие бойцы тех времён», — приводит слова Сульшера The Telegraph.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 20 октября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18:30.

«Ливерпуль», набрав 24 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Манчестер Юнайтед» (9) занимает 14-е место.