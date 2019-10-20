Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч

Новости спорта:Сегодня в чемпионате Украины состоится центральный матч 11-го тура УПЛ.

В воскресенье, 20 октября, на Олимпийском в Киеве состоится матч команд, которые борются за второе место в чемпионате Украины.

В случае победы любая из команд выходит на чистое второе место.

Интересно, что Динамо в УПЛ сохраняет свои ворота "сухими" на протяжении 394-х минут.

Кадровые потери команд. Кадири, Дуелунд, Бурда, Бойко – Шендрик (травмированные). Беседин, Шепелев (Динамо Киев) - травмированные.

Турнирное положение

Favbet-лига. Первый этап. 11-й тур

20 октября. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Динамо" (Киев) - ФК "Александрия"

Главный арбитр - Николай Балакин

Начало матча в 17:00, прямая трансляция на канале 2+2.