Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Новости спорта:Представляем вашему вниманию текстовую онлайн трансляция поединка девятого тура АПЛ Манчестер Юнайтед - Ливерпуль.

В рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля. Этот матч является центральным поединком в программе отчетного тура АПЛ.

Ман Ютд 0:0 Ливерпуль

Стадион: Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр - Мартин Аткинсон.

12" - Андреас Перейра пробил издали, но попал в защитника Ливеруля.

9" - Роберто Фирмино ворвался в штрафную площадь МЮ и имел прекрасную возможность забить, но мяч после его удара улетел куда-то в сторону Ливерпуля. Настолько был не точен удар бразильца.

6" - Эшли Янг сделал навес в штрафную, но ему нужно быть аккуратнее в следующий раз - в этот раз не вышло.

3" - Маркус Рэшфорд крученным ударом послал мяч в штрафную, но один из защитников выбил мяч.

Судья свистит. Матч вот-вот начался!

Команды появились на поле. Матч вот-вот начнется.

Стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Янг — Мактоминей, Фред, Туанзебе — Перейра, Рашфорд, Джеймс

Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Мата, Гарнер, Мартиаль, Гринвуд

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Фирмино, Ориги

Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Гомес, Лаллана

Ливерпуль абсолютный лидер текущего розыгрыша АПЛ. У подопечных Юргена Клоппа в активе 8 побед в 8 сыгранных матчах и соответственно 24 балла, что на 5 очков больше, чем у Манчестер Сити, который расположился на второй позиции.

У Манчестер Юнайтед в свою очередь дела куда хуже идут. "Красные дьяволы" откровенно провалили старт сезона и восьми играх сумели набрать всего 9 баллов и на данный момент занимают 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Команде Сульшера крайне важно побеждать Ливерпуль и возвращать расположение своих фанатов, но сделать это в игре против Ливерпуля будет архисложно.