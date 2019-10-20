Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

В рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля. Этот матч является центральным поединком в программе отчетного тура АПЛ.
Ман Ютд 0:0 Ливерпуль
Стадион: Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр - Мартин Аткинсон.
12" - Андреас Перейра пробил издали, но попал в защитника Ливеруля.
9" - Роберто Фирмино ворвался в штрафную площадь МЮ и имел прекрасную возможность забить, но мяч после его удара улетел куда-то в сторону Ливерпуля. Настолько был не точен удар бразильца.
6" - Эшли Янг сделал навес в штрафную, но ему нужно быть аккуратнее в следующий раз - в этот раз не вышло.
3" - Маркус Рэшфорд крученным ударом послал мяч в штрафную, но один из защитников выбил мяч.
Судья свистит. Матч вот-вот начался!
Команды появились на поле. Матч вот-вот начнется.
Стартовые составы:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Янг — Мактоминей, Фред, Туанзебе — Перейра, Рашфорд, Джеймс
Запасные: Ромеро, Рохо, Уильямс, Мата, Гарнер, Мартиаль, Гринвуд
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Мане, Фирмино, Ориги
Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Гомес, Лаллана
Ливерпуль абсолютный лидер текущего розыгрыша АПЛ. У подопечных Юргена Клоппа в активе 8 побед в 8 сыгранных матчах и соответственно 24 балла, что на 5 очков больше, чем у Манчестер Сити, который расположился на второй позиции.
У Манчестер Юнайтед в свою очередь дела куда хуже идут. "Красные дьяволы" откровенно провалили старт сезона и восьми играх сумели набрать всего 9 баллов и на данный момент занимают 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.
Команде Сульшера крайне важно побеждать Ливерпуль и возвращать расположение своих фанатов, но сделать это в игре против Ливерпуля будет архисложно.