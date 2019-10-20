Интер обыграл Сассуоло в феерическом матче 8-го тура Серии А

Новости спорта:Миланский Интер одержал минимальную победу в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу против Сассуоло.

В матче 8-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал миланский «Интер». Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Сассуоло — Интер 3:4

Голы: Берарди, 16, Капуто, 74, Бога, 81 — Мартинес, 2, 71 (пен.), Лукаку, 38, 45 (пен.)

Сассуоло: Консильи — Трипальделли, Марлон, Пелузо, Мюлдюр (Тольян, 77) — Обьянг (Бога, 52), Маньянелли, Дункан — Траоре (Джуричич, 66) — Берарди, Капуто.

Интер: Ханданович — Бастони, де Врей, Шкриниар — Кандрева (Лазаро, 74), Барелла, Брозович, Гальярдини, Бираги — Мартинес (Политано, 73), Лукаку (Весино, 90).

Предупреждения: Обьянг, Дункан, Маньянелли, Мюлдюр — де Врей, Лазаро, Бастони.

Уже на 2-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Через 14 минут форвард «Сассуоло» Доменико Берарди отправил в ворота гостей ответный мяч. На 38-й минуте нападающий Ромелу Лукаку вновь вывел миланскую команду вперёд в счёте. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Лукаку реализовал пенальти. На 71-й минуте Мартинес также успешно исполнил 11-метровый удар. В концовке встречи преимущество гостей в счёте сократили полузащитники «Сассуоло» Филип Джуричич и Жереми Бога.

«Интер» набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (6) — на 16-м месте.