Днепр-1 проиграл Мариуполю поединок 11-го тура УПЛ

Новости спорта:Днепр-1 не смог взять очки в поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу против Мариуполя.

В рамках 11-го тура УПЛ Мариуполь принимал Днепр-1. Александр Бабич был вынужден обходиться без услуг нескольких важных исполнителей, потому стартовый состав команды претерпел ощутимые изменения.

Мариуполь - Днепр-1 1:0

Гол: Федорчук, 82

Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев (Полегенько, 80), Чоботенко, Дава, Тищенко — Танковский, Федорчук — Чурко (Путря, 74), Мишнев, Горбунов — Топалов (Чех, 86)

Днепр-1: Юрчук — Сафронов, Логинов, Гуйе (Лопыренок, 74), Шаповал — Кравченко, Когут — Чичиков (Коркишко, 33), Снижко (Батагов, 46), Назаренко — Супряга

Предупреждения: Чоботенко, Кирюханцев, Тищенко — Снижко

Хозяева играли то в три, то в четыре защитника, а на острие атаки не было одного постоянного игрока – Топалов, Горбунов и Чурко ситуативно играли роль центрального нападающего. "Приазовцы" сразу же после стартового свистка забрали мяч под свой контроль и активно пошли вперед, раз за разом загружая мяч в штрафную площадь соперника. Но до ударов по воротам при этом доходило нечасто, в основном из-за надежной игры Гуйе в обороне.

Первый голевой момент возник, когда Юрчук вышел слишком далеко из ворот, а Чурко перебросил мяч через голкипера, но не попал в створ. Через несколько минут после этого мариупольцы заработали опасный штрафной и могли забивать,но Мшневу не удалось перебросить мяч через стенку. Еще чуть позже Юрчук едва не подвел свою команду, отбив мяч перед собой после удара Горбунова, но, к его счастью, на добивании никого не оказалось. Гости ответили на это ударом Когута головой из выгодной позиции, но Игорю для попадания в цель немного не хватило точности.

Подопечные Бабича продолжали оказывать давление на ворота Юрчука, но никак не могли забить с игры, зато были близки к тому, чтобы выйти вперед благодаря заработанному стандарту. Но удача отвернулась от Мариуполя – перекладина приняла мяч на себя после прицельного удара Горбунова со штрафного. До окончания первого тайма "приазовцы" пытались дожать соперника, нанесли еще несколько ударов по воротам, но они были далеки от цели. Таким образом, команды отправились отдыхать, так и не открыв счет.

В дебюте второй половины встречи игра была равна, команды по очереди владели инициативой, но забить могла лишь одна. Коркишко упустил шикарную возможность забить после паса Супряги, но Дмитрий не попал по воротам с линии вратарской. Далее команды продолжали поочередно отдавать мяч друг другу, опаснее атаковали мариупольцы, но пользы это не приносило. Хозяева снова зарабатывали множество стандартов, но после их подач до ударов по воротам дело не доходило. Со временем преимущество команды Бабича становилось все более ощутимым, но каждый раз им не хватало совсем малость, чтобы повести в счете.

Днепряне были вынуждены сосредоточиться на игре вторым номером и рассчитывать на игру на контратаках, лишь одна из которых завершилась ударом по воротам, но удар Назаренко пришелся прямо в руки Гальчуку. Хозяева продолжали большими силами находиться на чужой половине поля и это таки принесло свои плоды, причем забили они достаточно легко. На 82-й минуте Федорчук вальяжно протащил мяч, обыгрался с Мишневым и мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч под перекладину — 1:0. Через несколько минут Мишнев едва не удвоил преимущество своей команды, пробив головой после подачи Горбунова, но Юрчук успел выставить руку и героически спас свою команду.

Подопечные Бабича продолжали проводить атаку за атакой, надеясь забить второй гол, но вместо это они могли даже пропустить. В концовке матча Батагов пробил головой после подачи со штрафного, а Гальчук не без труда перевел мяч на угловой. В компенсированное время днепряне ничего не смогли противопоставить сопернику, так что после финального свистка хозяева отпраздновали минимальную победу, которая позволила "приазовцам" обойти команду Михайленко в турнирной таблице.

В первом туре второго круга Мариуполь примет ковалевский Колос, а Днепр-1 отправится в гости к донецкому Олимпику.