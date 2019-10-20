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Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча

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Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
16:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая трансляция матча 11-го тура чемпионата Украины Динамо - Александрия.

В воскресенье, 20 октября, в рамках 11-го тура чемпионата Украины встретятся киевское Динамо и Александрия. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Матч начнется в 17:00.

К матчу команды подходят в статусе соседей по турнирной таблице, Александрия отстает от Динамо всего на один балл.

ДИНАМО vs АЛЕКСАНДРИЯ

5' - Фран Соля получил шикарную передачу в штрафной и в касание пытался перебросить голкипера, но защитник смог заблокировать его удар.

Матч начался

Составы

"Динамо": Бущан, Попов, Сидорчук, Соль, Де Пена, Цыганков, Миколенко, Гармаш, Буяльский, Шабанов, Кендзера.

Запасные: Кучерук, Кадири, Вербич, Шапаренко, Цитаишвили, Караваев, Родригес.

"Александрия": Панькив, Ковалец, Безбородько, Третьяков, Мирошниченко, Бухал, Лучкевич, Пашаев, Гречишкин, Банада, Дубра.

Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Запорожан, Ситало, Шастал, Задерака.

В случае победы любая из команд выходит на чистое второе место.

Турнирное положение

Интересно, что Динамо в УПЛ сохраняет свои ворота "сухими" на протяжении 394-х минут.

Кадровые потери команд. Кадири, Дуелунд, Бурда, Бойко – Шендрик (травмированные). Беседин, Шепелев (Динамо Киев) - травмированные.

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, ФК Александрия, УПЛ.
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