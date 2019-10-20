Скачать
Воскресенье, 20.10.2019
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Гвоздик проиграл Бетербиеву чемпионский пояс WBC
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ
Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити сделает игрока сборной Англии самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Манчестер Сити сделает игрока сборной Англии самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
17:32 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:МС выпишет рекордную зарплату Рахиму Стерлингу.

Руководство «Манчестер Сити» готовит новый контракт для 24-летнего флангового нападающего команды Рахима Стерлинга.

«Горожане» собираются заключить с футболистом соглашение на улучшенных для игрока условиях, согласно которому Стерлинг будет получать 450 тысяч фунтов в неделю. Это позволит Рахиму стать самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.

В последний раз «Манчестер Сити» подписывал новое соглашение со Стерлингом менее года назад – в ноябре 2018-го. Однако интерес к Рахиму со стороны «Реала», который якобы готов заплатить за англичанина порядка 200 миллионов фунтов, заставил боссов «горожан» подумать о пролонгации сотрудничества со своим лидером уже сейчас.

Лидер ПСЖ отказался переходить в чемпионат США

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за «Манчестер Сити», отличившись 9 голами и 2 ассистами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, АПЛ, Рахим Стерлинг, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Александрия: анонс и где смотреть матч
02 Тайсон Фьюри рассказал о причине ухода в рестлинг
03 Букмекеры назвали фаворита матча Шахтер - Динамо Загреб
04 Итоговый турнир WTA: определились все участницы
05 Руис дал ценный совет Джошуа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь