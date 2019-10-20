Манчестер Сити сделает игрока сборной Англии самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Новости спорта:МС выпишет рекордную зарплату Рахиму Стерлингу.

Руководство «Манчестер Сити» готовит новый контракт для 24-летнего флангового нападающего команды Рахима Стерлинга.

«Горожане» собираются заключить с футболистом соглашение на улучшенных для игрока условиях, согласно которому Стерлинг будет получать 450 тысяч фунтов в неделю. Это позволит Рахиму стать самым высокооплачиваемым футболистом в английской Премьер-лиге.

В последний раз «Манчестер Сити» подписывал новое соглашение со Стерлингом менее года назад – в ноябре 2018-го. Однако интерес к Рахиму со стороны «Реала», который якобы готов заплатить за англичанина порядка 200 миллионов фунтов, заставил боссов «горожан» подумать о пролонгации сотрудничества со своим лидером уже сейчас.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел 11 матчей за «Манчестер Сити», отличившись 9 голами и 2 ассистами.