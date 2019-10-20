Соперник Динамо в Лиге Европы сыграл вничью

Новости спорта:Остается удивительным, почему Динамо не смогло обыграть швейцарцев в очном противостоянии.

В матче 11-го тура чемпионата Швейцарии Лугано дома сыграло вничью с Цюрихом — 0:0.

Большую часть времени активными были именно гости. Однако воплотить свое преимущество хотя бы в один гол (5 ударов в створ, 14 ударов всего, 11 угловых, 57% владения мячом) им не удалось.

Лугано с 9 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Отрыв от зоны вылета, где находится Ксамакс, составляет один пункт.

Чемпионат Швейцарии. 11-й тур

Лугано — Цюрих — 0:0

Напомним, что Лугано является соперником киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы. В следующем матче 24 октября швейцарский клуб сыграет на выезде против шведского Мальме.