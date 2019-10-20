Первая лига: Рух вырвал победу у Ингульца и приблизился к лидерам

Новости спорта:Металлург и Николаев разошлись миром в Запорожье.

Сегодня, 20 октября, состоялись два матча 14-го тура Первой лиги Украины. «Рух» вырвал победу у «Ингульца» (1:0) и приблизился к лидерам. Единственный гол в матче забил Юрий Климчук в компенсированное время поединка. «Металлург» и «Николаев» разошлись миром в Запорожье (1:1).

Теперь у «Агробизнеса», «Металлист 1925» и «Оболони-Бровар» – по 28 очков в турнирной таблице, «Рух», «Ингулец» и «Минай» набрали 27 баллов, «Волынь» имеет 25 пунктов, «Авангард» Краматорск отстает еще на одно очков. Таким образом, 8 команд находятся в группе лидеров, и борьба за три путевки в Премьер-лигу предстоит крайне интересная.

Чемпионат Украины. Первая лига

14-й тур, 20 октября

«Рух» Львов – «Ингулец» Петрово – 1:0

Голы: Климчук, 90+1.

«Рух»: Мысак, Марушка, Дуць, Никитюк, Заставный, Немчанинов, Копына, Калюжный, Бойчук (Синица 80), Климчук, Эрнест Антви (Кондраков 71).

«Ингулец»: Шуст, Запорожец (Лупашко 88), Ковалев, Фатеев, Балан, Павлов, Элла Кен (Козак 80), Клименко, Мишуренко (Коваленко И. 90+1), Кучеренко, Сичинава.

Предупреждения: Никитюк, 77 – Запорожец, 85.

«Металлург» Запорожье – «Николаев» – 1:1

Голы: Сарапий, 77 – Бугай, 20