Манчестер Юнайтед готовит громкие трансферы: названа сумма

Новости спорта:Летом «Манчестер Юнайтед» выделит на трансферы € 350 млн.

Следующим летом «Манчестер Юнайтед» сможет потратить на покупку новых игроков € 350 млн, сообщает Daily Mail.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» готовят несколько громких трансферов. Уже сейчас в сферу интересов манкунианского клуба входят форвард Мусса Дембеле («Лион») и полузащитники Джеймс Мэддисон («Лестер Сити») и Сауль Ньигес («Атлетико»). Если в январе ни один из них не будет доступен по приемлемой цене, «МЮ» отложит вопрос об их трансфере на лето.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место. В 8 турах команда набрала 9 очков.