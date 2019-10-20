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Михайленко: Все команды с 6-го по 12-е место примерно одного уровня

Михайленко: Все команды с 6-го по 12-е место примерно одного уровня
19:39 Сегодня Телеграф ФК Мариуполь Фото: ФК Мариуполь

Новости спорта:Наставник днепрян поделился мыслями после поражения от "моряков".

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение своей команды от "Мариуполя" в матче 11-го тура УПЛ.

— Игра не носила позиционный характер — атаковали обе команды. В первом тайме больше атаковали хозяева и они были ближе к забитому мячу. У нас не получалось контролировать игру. Во втором тайме мы отодвинули игру от своих ворот. Соперник перестал создавать моменты у наших ворот. И, как показалось, у нас были более опасные подходы к чужим воротам и можно было выжимать из них больше. Не получилось забить, а "Мариуполь" забил красивый мяч. Трудно винить нашу оборону в пропущенном мяче.

— А вратаря?

— Тяжело сказать. Мяч влетел в верхний угол. Нужно смотреть видео.

— Вынужденные замены Чичикова и Гуйе повлияли на игру?

— Мне кажется — да. У нас было все нормально, мы контролировали игру. В наши планы не входила замена Папы. Мы планировали усилить атаку, выпустив Булецу. В перерыве Папа попросил замену, но смог сыграть еще полчаса. Но, безусловно, вынужденные замены не позволили нам усилить игру в конце. Можно было освежить игру. Тот же Булеца обладает хорошими качествами как для такой игры. Но травмы Чичикова и Папы внесли свои коррективы.

— Игра соответствовала тем местам, которые занимают команды?

— Мне кажется, что качество игры соответствовало тем позициям, которые занимают команды. Две равные команды с одинаковыми шансами на успех. Возможно у игроков "Мариуполя" больше опыта игры в Премьер-лиге. Мы же своими моментами во втором тайме, где можно было выжать больше, не распорядились. У нас были хорошие атаки, которые мы даже не довели до ударов. Это обидно. Но нам надо двигаться вперед. Мы прогрессируем как команда. И если сравнивать с началом сезона, то мы становимся сильнее. Это видно по статистике. Хотя это не всегда дает возможность набирать очки. Прогрессируют и молодые игроки. Те же Батагов, Назаренко, Супряга. Нам надо просто набраться терпения.

Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

— Вы не считаете это поражение критичным?

— Нет, не считаю. Вся борьба за попадание в "шестерку" еще впереди. Мне кажется, все команды с 6-го по 12-е место примерно одного уровня. Поэтому нужно оставаться терпеливыми, продолжать работать и набирать очки. Я думаю, у нас еще большие шансы попасть в "шестерку".

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УПЛ, Новости футбола, Дмитрий Михайленко, СК Днепр-1.
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