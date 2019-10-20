Вильярреал на выезде обыграл Эспаньол, который находится в зоне вылета

Новости спорта:В матче 9-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» уступил «Вильярреалу» со счётом 0:1.

Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде. В качестве его ассистентов выступили Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Единственный гол был забит на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Карл Токо Экамби.

«Вильярреал», набрав 14 очков, поднялся на 6-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (5) по-прежнему находится в зоне вылета на 19-м месте.

В 10-м туре «Вильярреал» на своём поле сыграет с «Алавесом». Матч состоится 25 октября. «Эспаньолу» предстоит гостевая игра с «Леванте». Встреча пройдёт 27 октября.