"Очень рад": Миколенко забил второй гол в карьере головой

Новости спорта:Защитник киевлян прокомментировал свой гол и победу.

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко поделился мыслями после победы над "Александрией" в 11-м туре УПЛ.

— Виталий, второй забитый мяч в карьере и снова головой. Совпадение?

— Был хороший момент, нужно было забивать головой. Карлос де Пена хорошо подал. У него топ-подача.

— Что касается сборной: откуда нашли в себе силы в конце игры, когда вас схватила судорога, но вы все же выбили мяч?

— Судья не разрешал мне покидать поле, поэтому, даже лежа, никакого вне игры не было бы. Я просто выбежал как мог и выбил.

— Выход на Евро — что-то невероятное?

— Да, но сейчас сконцентрированы на клубных делах.

— Клубные дела у вас складываются хорошо...

— Старался с каждого момента выжать максимум. Получилось забить, я очень рад.