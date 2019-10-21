Михайличенко: Непросто вернуть игроков сборных в клубный ритм

Новости спорта:Наставник «Динамо» досконально еще не изучал соперника по Лиге Европы.

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко в интервью клубному телеканалу прокомментировал минимальную победу над «Александрией» (1:0) в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

— Впечатления положительные, потому что мы выиграли у одного из наших ближайших конкурентов. Эти очки очень важны. Думаю, получилась хорошая, содержательная игра. Обе команды играли на результат, было хорошее противостояние.

— Довольны ли вы игрой команды в атаке?

— Наверное, получилось не все, что мы задумывали. Нужно отдать должное «Александрии», команда хорошо оборонялась, были у них хорошие контратаки. Наверное, нам не хватило скорости. Хотелось бы, чтобы мы создавали больше моментов для взятия ворот.

— Что вы думаете об игроках, которые будучи футболистами основной обоймы, сейчас выступают в молодежных командах «Динамо»?

— Нужно, чтобы игроки были в тонусе, а лучше игры не может быть ни одна тренировка. Поэтому, мы даем все шанс, чтобы они были в игровом тонусе. Те футболисты, которые попали в заявку, проявили себя хорошо. В молодежном первенстве на субботу были матчи, похожие на сегодняшние в УПЛ. Обе команды играют, обе хотят победить.

— Следующий матч «Динамо» в Лиге Европы. Сильно ли отличается стиль игры «Копенгагена» от «Александрии»?

— Досконально еще соперника не изучали, поскольку нужно было сначала сыграть с «Александрией». У нас еще будет время изучить «Копенгаген». Датчане хорошо физически подготовлены. Они проповедуют силовой футбол, да, возможно, они в чем-то похожи на «Александрию».

— Насколько тяжело вернуть игроков в ритм клубного футбола после матчей за сборную?

— Это непросто, но нужно к этому быть готовым. В «Динамо» очень много игроков своих национальных сборных. Футболисты приезжают в клуб с разным настроением, кто-то выиграл, кто-то — нет. Но такова ситуация и нужно находить из этого выход.

Напомним, против «Копенгагена» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы «Динамо» сыграет 24 октября в 22:00 на столичном НСК «Олимпийский».