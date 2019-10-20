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Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль: события матча (Видео)

МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
20:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед в центральном поединке девятого тура АПЛ отобрал очки у Ливерпуля.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 9-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Рашфорд 36 - Лаллана 85

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 38. Туанзебе, 15. Перейра А., 18. Янг Э., 21. Джеймс Д., 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 17. Фред, 10. Рэшфорд

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Кейта 82), 9. Фирмино, 10. Мане Са., 14. Хендерсон (Лаллана 71), 27. Ориги (Окслэйд-Чемберлен 59), 66. Александер-Арнольд, 32. Матип

Предупреждения: Фабиньо 70

Автором первого гола в матче стал форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд. Виктор Линделёф забрал мяч у Дивока Ориги, что привело к контрвыпаду манкунианцев по правому флангу. В результате Даниэль Джеймс от края штрафной вырезал шикарную передачу вдоль ворот, Рашфорд опередил Матипа и в касание переправил мяч в ворота. «Ливерпуль» требовал этот мяч не засчитывать, ссылаясь на то, что был фол на Ориги, но даже система VAR не дала повода отменять гол.

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На 85-й минуте счёт сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал Лаллане в касание замкнуть атаку гостей.

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«Ливерпуль» потерял первые очки в сезоне. Несмотря на это, красные продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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