Защитник Барселоны - о предстоящем Эль-Класико

Новости спорта:Французский защитник Клеман Ленгле прокомментировал предстоящий матч Барселоны против Реала.

Защитник Клеман Ленгле поделился своим мнением о переносе поединка между Реалом и Барселоной.

"Я живу в Каталонии лишь некоторое время, поэтому ничего не могу сказать о политической ситуации. Проблемы в Барселоне означают, что перенос является лучшим решением.

Однако решение должна принимать Ла Лига и испанская федерация. Я готов сыграть в Эль-Класико, когда бы ни прошел матч, но нужно смириться с решением и играть тогда, когда согласуют дату", – рассказал Ленгле в интервью изданию Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила перенести Эль-Класико на 18 декабря.