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Клопп жестко раскритиковал работу VAR на матче против МЮ

Клопп жестко раскритиковал работу VAR на матче против МЮ
21:26 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал игру против Манчестер Юнайтед.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился эмоциями от первой потери очков в АПЛ 2019/20. "Красные" разошлись миром с Манчестер Юнайтед (1:1) и прервали 17-матчевую победную серию в чемпионате.

"Результат вполне приемлемый. Это не совсем то, на что рассчитывал Ливерпуль, но мы должны быть счастливыми, учитывая развитие событий на поле. Первый тайм мне не понравился, потому что мы дали шанс Манчестер Юнайтед сделать то, что они задумали – прессинговать нас и быть агрессивными. Они были не лучше нас, но их план на игру работал лучше.

Во второй половине игры мы сыграли лучше, но взяли лишь одно очко, хотя пытались вырвать победу. Прерванная победная серия? Когда-то это должно было случиться, игроки Ливерпуля об этом думали в последнюю очередь. Теперь мы можем забыть об этом и начать новую серию.

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Пропущенный нами гол? Думаю, каждый согласится, что там был фол. Впрочем, с VAR это было не столь очевидно, ведь эта система работает не совсем так, как надо. Я уверен, что там был контакт и нарушение правил. После этого мы забили мяч, который был отменен. Все пошло не по нашему сценарию, но Ливерпуль все равно не проиграл, поэтому все нормально", – цитирует Клоппа BBC.

Ничья в матче МЮ – Ливерпуль помогла Манчестер Сити, который сократил отрыв от мерсисайдцев до 6-ти очков.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп, Новости футбола.
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