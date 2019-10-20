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"Я счастлив за Миколю": Де Пена - о матче Динамо - Александрия

"Я счастлив за Миколю": Де Пена - о матче Динамо - Александрия
21:42 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Карлос Де Пена поделился своим мнением о поединке Динамо Киев против Александрии в рамках УПЛ.

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал минимальную победу над «Александрией» (1:0) в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

«Важно было выиграть. В моменте с голом я ждал подключения Миколенко, видел, что он врывается в штрафную соперника и я старался пасом найти его. Получился хороший гол. Я счастлив за «Миколю». Он заслужил его забить. В матче за сборную Украины он ассистировал Ярмоленко, а сегодня забил за «Динамо». С ним всегда приятно играть, я всегда знаю, что выступая вместе на одном фланге с Миколенко, у меня всегда есть выбор в атаке.

Иногда нужно подавать в штрафную соперника, когда там есть два или три игрока. Мы принимаем решения в ту же секунду, главный тренер нам дает полную свободу в таких ситуациях. Нам нужно продолжать двигаться в том же ритме, сейчас думаем уже про игру с «Копенгагеном». Потом будут «Карпаты». Нужно двигаться от игры к игре. Важно продолжить выигрывать свои матчи дальше», - сказал Де Пена.

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Напомним, против «Копенгагена» в 3-м туре группового раунда Лиги Европы «Динамо» сыграет 24 октября в 22:00 на столичном НСК «Олимпийский».

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, Карлос де Пена.
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