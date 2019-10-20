Ворскла без шансов уступила главному аутсайдеру УПЛ

Новости спорта:Донецкий Олимпик уверенно обыграл полтавскую Ворсклу в матче 11-го тура УПЛ.

В заключительном матче 11-го тура УПЛ донецкий Олимпик принимал полтавскую Ворсклу.

Олимпик - Ворскла 2:0

Голы: Тейшейра, 67, Лукьянчук, 75

Олимпик: Крынский — Е. Пасич, Гришко, Лукьянчук, Вантух — Цымбалюк, Политыло — Имери (Балашов, 61), Фабиньо (Кравчук, 61), Тейшейра — Дийе (Шахаб, 83)

Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Мельничук — Челядин (Скляр, 90) — Васин, Луизао (Габелок, 69), Стрижак — Коломоец, Козыренко

Предупреждения: Шахаб - Сапай, Челядин

Гости вышли с первых минут в довольно неожиданном составе – в основе полтавчан было сразу четыре игрока молодежной команды. Подопечные Виталия Косовского забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, много времени проводили на чужой половине поля, но никакой пользы это не приносило — ударов по воротам Крынского не было. Со временем хозяева перехватили инициативу и активно пошли вперед, раз за разом, загружая мяч в штрафную площади, но защитникам Ворсклы удавалось отводить угрозу от собственных ворот.

Первый опасный момент у ворот полтавчан возник, когда Имери нанес классный обводящий удар со штрафного, после чего Ткаченко не без труда перевел мяч на угловой. После его подачи Цымбалюк замыкал дальнюю штангу, но не попал по воротам. простив гостей. Немного позднее забить могла уже команда Косовского – Баенко пытался затолкать мяч в ворота, но не попал по ним с метра. Далее команды по очереди владели инициативой, но острее действовали именно хозяева. В одном из эпизодов Дийе мог на блюдечке выложить мяч под удар Имери, но решил пробить сам, а его удар был заблокирован. До окончания первой 45-минутки командам так и не удалось открыть счет, они отправились отдыхать с "нулями" на табло.

Начало второй половины встречи проходило в сдержанной манере с небольшим преимуществом Ворсклы, которая пыталась забить быстрый гол, но была очень далека от того, чтобы воплотить в жизнь эту цель. Однако через некоторое время полтавчане все же едва не повели в счете — перекладина пришла на помощь Крынскому после прицельного удара Коломойца. Буквально сразу после этого подопечные Гомеса перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля, но не угрожали воротам соперника. А вот гости имели еще одну возможность забить — Стрижак пробил плечом после ошибки Крынского на выходе, а Гришко подстраховал своего голкипера и выбил мяч из пустых ворот.

Через две минуты хозяева наказали соперника за плохую реализацию. Вантух подключился к атаке и прострелил на Тейшейру, Максим выдержал паузу и отправил мяч в ворота — 1:0. Забитый гол добавил Олимпику уверенности, дончане продолжили атаковать и заработали несколько стандартных положений, одно из которых помогло удвоить преимущество в счете. Лукьянчук выиграл позиционную борьбу после подачи углового и вколотил мяч в сетку — 2:0.

Обеспечив комфортное преимущество, хозяева отдали мяч полтавчанам, а те пытались как можно скорее возродить интригу. Васин имел возможность забить со штрафного, нанеся прямой удар, но он не стал большой проблемой для Крынского. Через несколько минут "олимпийцы" могли довести счет до крупного после того, как Тейшейра вывел Шахаба на ударную позицию, но тот не сумел послать мяч мимо Ткаченко. До окончания матча опасных моментов больше не возникало, соответственно счет не претерпел изменений. Олимпик отпраздновал вторую победу в сезоне и сравнялся по набранным очкам с Ворсклой и ПФК Львов. Борьба за выживание будет очень напряженной.

В 12-м туре Олимпик примет Днепр-1, а Ворскла сыграет на выезде против луганской Зари.