Ключевой защитник Динамо может пропустить матч с Шахтером

Новости спорта:Венгерский защитник получил небольшое повреждение.

Защитник киевского Динамо Тамаш Кадар не сможет выходить на поле в течении 10 дней. Об этом сообщил главный тренер киевлян Алексей Михайличенко на пресс-конференции.

"Мы потеряли Кадара дней на десять, вероятно. В пятницу он получил мышечную травму", - сказал Михайличенко.

Стоит отметить, что венгр может пропустить матч с Шахтером. В поединке против Александрии центр защиты закрыли Артем Шабанов и Денис Попов.

Напомним, киевлянам предстоит сыграть против Копенгагена (24 октября), Карпат (27 октября) и Шахтера (30 октября) в ближайшие 10 дней.

В своем последнем матче Динамо обыграло Александрию (1:0).