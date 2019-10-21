Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола

Новый главный тренер Черноморца Остап Маркевич отчислил из команды голкипера Дмитрия Безотосного, сообщает Dynamomania.com. Причины такого решения не сообщаются.
Маркевич возглавил Черноморец на прошлой неделе. В начале октября он покинул пост главного тренера Агробизнеса. Остап — один из сыновей бывшего наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича.
Безотосный в июле вернулся в Черноморец. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел четыре матча за Моряков, проигрывая конкуренцию за место в стартовом составе Андрею Кожухарю.
Черноморец идет на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков в 13 турах. Следующий матч Моряки проведут 26 октября дома против Металлурга Запорожье.