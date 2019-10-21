Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола

Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола
09:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Черноморец

Новости спорта:Остап Маркевич отчислил из команды голкипера Дмитрия Безотосного.

Новый главный тренер Черноморца Остап Маркевич отчислил из команды голкипера Дмитрия Безотосного, сообщает Dynamomania.com. Причины такого решения не сообщаются.

Маркевич возглавил Черноморец на прошлой неделе. В начале октября он покинул пост главного тренера Агробизнеса. Остап — один из сыновей бывшего наставника Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича.

Безотосный в июле вернулся в Черноморец. В нынешнем сезоне 35-летний голкипер провел четыре матча за Моряков, проигрывая конкуренцию за место в стартовом составе Андрею Кожухарю.

Шахтер - Динамо З: матч ЛЧ будет судить именитый испанец

Черноморец идет на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 14 очков в 13 турах. Следующий матч Моряки проведут 26 октября дома против Металлурга Запорожье.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Черноморец, Первая Лига Украины, Новости футбола, Остап Маркевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
03 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
04 Срна: За месяц мы четыре раза сыграем с Динамо
05 Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь