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Гвардиола назвал главную цель Ман Сити

Гвардиола назвал главную цель Ман Сити
10:00 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Хосеп Гвардиола заявил, что его команде еще рано думать о победе в Лиге чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что его команде еще рано думать о победе в Лиге чемпионов. По его словам, его подопечные упускают слишком много моментов у чужих ворот.

«Мы упустили слишком много моментов в последних матчах, поэтому мы должны улучшить этот компонент. Люди говорят, что победа в Лиге чемпионов является нашей основной целью, но мы все еще не готовы.

Создаем много моментов у чужих ворот и немного пропускаем, но нам есть куда расти. В последние два сезона мы много создаем и забиваем. Но нам нужно продолжать работать над реализацией», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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Напомним, Манчестер Сити — соперник донецкого Шахтера в групповом этапе Лиги чемпионов. Горожане на старте турнира одержали победы над Горняками и загребским Динамо и уверенно возглавляют квартет.

В следующем матче команда Гвардиолы сыграет против Аталанты. Поединок состоится завтра, 22 октября. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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