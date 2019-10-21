Динамо оформило 250-й гол при Михайличенко

Новости спорта:Киевское Динамо обыграло Александрию и поднялось на вторую позицию в УПЛ.

Гол Виталия Миколенко на 33-й минуте матча Динамо - Александрия стал первым для защитника в УПЛ. Также этот гол стал 250-м под руководством Алексея Михайличенко.

Дело в том, что большую часть голов Динамо Михайличенко забило еще при первом приходе специалиста в клуб. Так, первый гол был забит еще в мае 2002 года.

250 голов Динамо при Михайличенко: 188 в УПЛ, 52 — в Кубке Украины, 9 — в еврокубках и один в Суперкубке Украины.

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Копенгагена 24 октября в рамках Лиги Европы (начало в 22:00).