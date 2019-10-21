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Динамо оформило 250-й гол при Михайличенко

Динамо оформило 250-й гол при Михайличенко
13:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское Динамо обыграло Александрию и поднялось на вторую позицию в УПЛ.

Гол Виталия Миколенко на 33-й минуте матча Динамо - Александрия стал первым для защитника в УПЛ. Также этот гол стал 250-м под руководством Алексея Михайличенко.

Дело в том, что большую часть голов Динамо Михайличенко забило еще при первом приходе специалиста в клуб. Так, первый гол был забит еще в мае 2002 года. 

250 голов Динамо при Михайличенко: 188 в УПЛ, 52 — в Кубке Украины, 9 — в еврокубках и один в Суперкубке Украины.

Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Копенгагена 24 октября в рамках Лиги Европы (начало в 22:00).

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Футбол, УПЛ, Алексей Михайличенко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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