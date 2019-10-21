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Букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ Интер - Боруссия Д

Букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ Интер - Боруссия Д
14:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Букмекеры определили фаворита поединка третьего тура группового раунда Лиги чемпионов между Боруссией Дортмунд и миланским Интером.

Миланский Интер примет дортмундскую Боруссию в среду, 23-го октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

После двух туров группового этапа ЛЧ Интер занимает третье место в турнирной таблице группы F, имея в своем активе 1 балл. “Шмели“ же возглавляют группу, набрав 4 очка.

В группе F за выход в плей-офф бьются сразу три европейских гранда. Интер больше не имеет права проигрывать, поскольку отстает на три очка и от Барселоны, и от Боруссии. Команда Антонио Конте в домашнем матче с дортмундцами сделает все, чтобы не дать конкурентам уйти в отрыв.

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По мнению аналитиков, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у хозяев поля. Так, букмекеры из William Hill на хозяев поля установили коэффициент 2.37, а на гостей - 2.87. Ничью здесь оценили в 3.50.

Подобные котировки установили и специалисты из bet365: победа Интера - 2.40, победа Боруссии - 2.80, ничья - 3.40.

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ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
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