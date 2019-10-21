Шеффилд Юнайтед - Арсенал: анонс и где смотреть матч АПЛ

Новости спорта:Лондонский Арсенал в девятом туре чемпионата Англии по футболу сыграет в гостях против Шеффилда.

Сегодня, 21 октября, в заключительном поединке девятого тура первенства Англии по футболу Шеффилд Юнайтед сыграет против лондонского Арсенала. Матч пройдет на стадионе "Бремелл Лейн".

Шеффилд Юн. - Арсенал

Стадион "Бремелл Лейн", Шеффилд. Главный арбитр - Майк Дин.

Новичок АПЛ Шеффилд в 9-м туре сыграет против одного из претендентов на место в Лиге чемпионов - лондонского Арсенала. "Канониры" не очень стабильно играют в текущем сезоне, чередуя победы с потерями очков против не самых грозных соперников, как на пример Уотфорд. После восьми туров у Арсенала 15 очков в активе и пятая строчка на данный момент. В случае победы над Шеффилдом "канониры" могут выйти на третью позицию.

У Шеффилда после восьми туров в активе всего девять очков и скромная 15 позиция в турнирной таблице. В случае удачного исхода в противостоянии с Арсеналом новичок АПЛ сможет обойти Манчестер Юнайтед и Эвертон и занять сразу 11-ю строчку в турнирке.

Букмекеры считают фаворитом этого матча как раз таки Арсенал, несмотря даже на то, что матч будет проходить на арене Шеффилда.

Средние коэффициенты на поединок следующие: победа Шеффилда - 3.90, ничья - 3.70, победа Арсенала - 1.95.

Посмотреть матч Шеффилд - Арсенал в прямом эфире на ТВ все желающие смогут на канале Сетанта Спортс. Начало трансляции в 22:00 по киевскому времени.