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Метревели рассказал, что нужно Шахтеру в матчах против Динамо

Метревели рассказал, что нужно Шахтеру в матчах против Динамо
14:41 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твитер

Новости спорта:Футбольный эксперт считает, что при Каштру в Шахтере изменилась оборона.

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели рассказал об изменениях в оборонительных редутах донецкого "Шахтёра".

- У "Шахтёра" в Лиге чемпионов наступает пора ключевых матчей. Особенной будет игра против "Динамо" Загреб. Нужно обязательно брать три очка. Потому что выезд будет очень сложным. "Динамо" Загреб против "Аталанты" доказало, что там будет очень сложно.

В чем проблема "Шахтёра" в последних матчах Лиги чемпионов, например, прошлого розыгрыша? Это фаза перехода из атаки в оборону. Здесь проблема, всегда могут поймать на контратаке. Поэтому нужно сыграть компактно. Игра в Милане показала, что Каштру работает над этим и оборонительный блок действует более эффективно.

В общую группу Шахтера вернулся Исмаили

Прессинг и высокое давление уже есть. "Шахтёр" в этом компоненте только строит игру. Но думаю, что всё будет хорошо, - подчеркнул Метревели в эфире телеканала "Футбол 1".

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Михаил Метревели.
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